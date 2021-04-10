Саратов, 10 апреля 2021, 09:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил посетить Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
«Приглашаю посетить парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится», — отметил Володин в ТГ-канале.
Создание Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и людях, ее написавших, подчеркнул парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин посетит Саратовскую область.