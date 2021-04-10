Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который стрелял в воздух из автомобиля свадебного кортежа. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о стрельбе поступило на пульт дежурного 9 апреля около 16:20 мск. Очевидец сообщил, что из одного из автомобилей, отъезжающего от ресторана в Невском районе города, стреляют в воздух.

«Информация была незамедлительно доведена до всех наружных нарядов. Полицейские установили направление движения автомобильного кортежа, состоящего из десяти машин», — рассказали в ведомстве.

У дома 25 по Петергофскому шоссе полицейские остановили для проверки несколько автомобилей, среди которых были два Mercedes и BMW. После чего удалось установить предполагаемого стрелка. Им оказался 34-летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании.

«Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, а стрелок доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемый задержан», — подытожили в пресс-службе Главка.