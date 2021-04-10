Набережные Челны, Татария, , 09:40 — REGNUM Заводы и подразделения ПАО «КамАЗ» нарастили объёмы выпущенной продукции в первом квартала 2021 года почти на треть в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

За первые три месяца 2021 года завод КамАЗа сдал для отгрузки потребителям 9796 грузовых автомобилей, что на 32% превысило результаты первого квартала 2020 года. Также за первый квартал заводы КамАЗ выпустили и отгрузили 10 803 двигателей и силовых агрегатов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост производства составил 34%.

Выросли и объёмы отгруженных запасных частей к автомобилям КамАЗ. С начала года сервисным центрам, дилерам и корпоративным клиентам было поставлено запасных частей на сумму 6,71 млрд рублей, что на 27,3% больше показателей 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте директор по маркетингу и рекламе ПАО «КамАЗ» Ашот Арутюнян заявил, что в ближайшие годы рынок грузовых автомобилей в России будет демонстрировать умеренный рост.

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