Сараево, , 11:11 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине Йохан Саттлер в социальной сети 9 апреля ответил представителю Социал-демократической партии в Палате представителей парламента Боснии и Герцеговины Саше Магазиновичу. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Действительно я говорил это много раз. На случай, если вы это упустили. Позиция ЕС и наших партнеров согласуется с мнением Европейской комиссии. Её нельзя пересмотреть. Процедура или работа должны быть прозрачными и вовлекать оппозиционные стороны и центральную избирательную комиссию Боснии и Герцеговины. Если у вас есть еще вопросы, моя дверь широко открыта, — сказал Сатлер.

Напомним, что Магазинович раннее предложил принципы, в соответствии с которыми должны проводиться переговоры о внесении изменений в избирательный закон Боснии и Герцеговины, и задал вопрос главе Делегации ЕС о том, поддерживает ли он их.

«Уважаемый Йохан Саттлер, вы их поддерживаете? Я считаю, что вы поддерживаете, потому что именно вы все эти годы учите нас быть действовать прозрачно, чтобы вернуть право принятия решений демократическим учреждениям, что свободные средства массовой информации, справедливые выборы и сильное гражданское общество являются основой демократического общества., — заявил на заседании парламента Магазович.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в дискриминационном положении этого народа в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины на данный момент не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.