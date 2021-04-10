Сан-Хосе, США, , 09:41 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2

В составе победителей забитые шайбы на свой счет записали Кевин Лабанк (9-я минута), Патрик Марло (14-я), латвийский форвард Рудольф Балцерс (18-я), Дилан Гэмбрелл (58-я, в большинстве) и чешский нападающий Томаш Гертл (59-я, в пустые ворота).

У «Лос-Анджелеса» голы забили Алекс Иафалло (3-я) и Джарет Андерсон-Долан (42-я).

Отметим, в следующем матче «Сан-Хосе», который проиграл прошлую встречу, 11 апреля снова сыграет с «Лос-Анджелесом», выигравшим прошлый матч.