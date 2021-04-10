Бишкек, , 09:43 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 апреля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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90 019 носителей коронавируса выявили в республике с начала пандемии. 85 824 из них выздоровели (105 человек за сутки), 1519 — умерли (три человека за сутки).

На данный момент лечение получают 1713 человек: 833 из них ранее были госпитализированы в стационары медицинских учреждений, 880 — лечатся амбулаторно.

За сутки был зарегистрирован один новый случай заражения SARS-CoV-2 медицинских работников. С начала пандемии в Киргизии было зарегистрировано 4299 случаев заражения коронавирусом медицинских работников, 4226 из них выздоровели.

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