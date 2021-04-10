Анкара, , 10:57 — REGNUM Кубинская волейболистка турецкой женской волейбольной команды «Фенербахче» Мелисса Тересса Варгас 10 апреля получила турецкое гражданство. Варгас после этого также сможет играть за сборную Турции по волейболу. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по этому случаю встретился с представителями федерации волейбола Турции в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

Главный тренер национальной мужской волейбольной команды Турции Недим Озбей после получения травмы в Испании по указанию Эрдогана был доставлен в Турцию на самолете скорой помощи и восстановлен.

Присутствовавший на встрече Озбей поблагодарил президента Эрдогана, который оказал ему поддержку после травмы в Испании. Также на встрече всемирно известные турецкие волейболисты Наз Айдемир Акыйол и Эда Эрдем Дундар поблагодарили Эрдогана за поддержку волейбола.