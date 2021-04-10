Парадайс, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» уверенно с крупным счетом обыграл команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу хозяев со счетом 7:4

У «Найтс» голы на свой счет записали Джонатан Маршессо (4-я минута, в большинстве), Уильям Каррье (5-я), Киган Колесар (7-я), оформивший в матче дубль Райлли Смит (9-я, в большинстве и 50-я), Чандлер Стивенсон (25-я) и Макс Пасиоретти (60-я, в пустые ворота).

В составе «Койотс» шайбами отличились Ник Шмальц (40-я, в большинстве), Драйден Хант (43-я), Клейтон Келлер (44-я) и Майкл Бантинг (50-я).

Российский голкипер «Аризоны» Иван Просветов вышел на лед в третьем периоде и смог отразить три из четырех бросков по своим воротам. Его одноклубник — российский защитник Илья Любушкин — не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас», который проиграл прошлую встречу, 11 апреля снова сыграет с «Аризоной», потерпевшей второе подряд поражение.