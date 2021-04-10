Москва, , 09:15 — REGNUM Британская компания OneWeb планирует построить на территории России три наземные станции для формируемой системы спутникового интернета, заявил коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов на международной конференции Satellite Russia & CIS 2021. Об этом сообщает РБК.

Наземные станции сопряжения будут использоваться для передачи сигнала со спутников на устройство абонента. Кайгородов отметил, что создание этих центров позволит выполнить требования российского законодательства для предоставления услуг по передаче спутниковых данных.

Правительство России внесло изменения в правила использования спутниковых сетей связи в 2019 году. В соответствии с новыми требованиями весь трафик, исходящий от спутниковых устройств российских абонентов, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи на территории РФ.

Компания OneWeb формирует группировку спутников на околоземной орбите для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на орбите развёрнуто 146 из около 650 планируемых спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 36 спутников OneWeb.

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