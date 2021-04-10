Сент-Луис, США, , 09:44 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение с сокрушительным разгромным счетом команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 9:1.

В составе «блюзменов» забитыми голами отличились Зак Сэнфорд (2-я минута), оформивший в матче дубль Джейден Шварц (7-я и 16-я), Самуэль Бле (17-я), также оформивший дубль Райан О’Райлли (22-я и 25-я, в большинстве), Джастин Фолк (29-я), Джейк Уолман (51-я) и российский нападающий Иван Барбашёв (58-я, в большинстве)

Автором единственной шайбы «Миннесоты» стал Зак Паризе (8-я).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», который этой победой прервал свою серию из семи поражений подряд, 11 апреля снова сыграет с «Миннесотой», которая выиграла прошлую игру.