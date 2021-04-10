Киев, , 09:41 — REGNUM На Украине за сутки выявили 17 463 случая заражения коронавирусной инфекции, сообщил 10 апреля украинский министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом глава минздрава написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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За время пандемии в стране зарегистрировали 1 841 137 случаев заражения SARS-CoV-2. 36 779 случаев заражения оказались смертельными (за сутки скончались 398 человек). 1 405 826 инфицированных выздоровели (10 722 за сутки).

В медицинские учреждения за сутки были госпитализирован 4709 пациентов с диагнозом «COVID-19».

По информации украинского минздрава, за последние сутки максимальное количество подтвержденных случаев инфицирования зафиксировали в Киеве (1605), Днепропетровской области (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Кроме того, прививки от коронавируса за последние сутки получили 19 858 человек. С начала прививочной кампании были привиты 373 002 человека.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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