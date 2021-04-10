Любляна, , 10:35 — REGNUM Словенский конституционный суд 9 апреля временно приостановил применение решения правительства о запрете поездок в страны с повышенным риском заражения коронавирусом, поэтому это ограничение больше не действует. Те, кто возвращается в Словению из таких поездок, должны будут на границе показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Как заявил словенский эпидемиолог Мэтью Логар из правительственной консультативной группы на пресс-конференции 9 апреля, экспертная команда предположила, что таких граждан при въезде в Словению на границе обязывают отбыть карантин, который они могут прервать через определенное время при отрицательном результате ПЦР-теста.

Но правительство Словении приняло более строгое решение, по которому эти граждане смогут въехать в Словению только при представлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. К тому же, будут признаны только тесты, проведенные в одной из стран-членов Европейского союза.