Анахайм, США, , 09:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Анахайм Дакз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

На 38-я минуте российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин открыл счет в матче, а на 60-й минуте финский нападающий клуба Микко Рантанен удвоил счет, отправив шайбу в пустые ворота.

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», который проиграл прошлую встречу, 12 апреля снова сыграет с «Анахаймом» который выиграл прошлую игру.