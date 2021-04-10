Москва, , 08:51 — REGNUM Установление ограничения на использование микрофона смартфона для всех необязательных приложений повысит защиту личных данных. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.

Специалист рассказал, что зачастую пользователи смартфонов сами разрешают приложениям обрабатывать записи телефонных разговоров. Как правило, приложение запрашивает доступ к микрофону устройства при установке.

«Если вы дали приложению разрешение на доступ к микрофону, то он сможет «слушать» вас и в заблокированном состоянии. Если есть доступ, то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию», — подчеркнул Вакулин.

Он добавил, что получаемая таким образом информация обрабатывается разработчиком приложения, а позже может передаваться рекламодателям. Вакулин порекомендовал максимально ограничить число приложений, имеющих доступ к микрофону.

Для особо важных переговоров эксперт посоветовал использовать простые кнопочные сотовые телефоны, которые физически не могут подключаться к современным сетям связи, включая 3G и LTE.

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