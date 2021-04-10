Ашхабад, , 09:07 — REGNUM Вице-премьер-министр Туркмении Сердар Бердымухамедов назначен на должность сопредседателя межправительственных структур по сотрудничеству с Россией и Японией.

Новый состав межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-японского экономического комитета утвердил на заседании правительства президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 9 апреля Turkmenportal.

По словам президента Туркмении, ранее эти должности занимал вице-премьер-министр, министр иностранных дел Рашид Мередов, который возглавляет порядка десяти межправительственных комиссий, работающих с различными государствами и направлениями.

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Глава Туркмении отметил, что «в целях обеспечения соответствующих условий для деятельности руководителя отечественного внешнеполитического ведомства» он принял решение назначить сопредседателем межправительственных туркмено-российской и туркмено-японской структур с туркменской стороны заместителя председателя правительства Туркмении Сердара Бердымухамедова, освободив от вышеназванных должностей главу внешнеполитического ведомства республики.

«Это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества с Россией и Японией и проведению более конкретной и эффективной работы», — добавил президент Туркмении.

Напомним, 11 февраля сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов был назначен на должность заместителя председателя кабинета министров, члена государственного совета безопасности и председателя Высшей контрольной палаты. До этого он занимал должность министра промышленности и строительного производства.

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