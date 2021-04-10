Ашхабад, 10 апреля 2021, 09:07 — REGNUM Вице-премьер-министр Туркмении Сердар Бердымухамедов назначен на должность сопредседателя межправительственных структур по сотрудничеству с Россией и Японией.
Новый состав межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-японского экономического комитета утвердил на заседании правительства президент республики Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 9 апреля Turkmenportal.
По словам президента Туркмении, ранее эти должности занимал вице-премьер-министр, министр иностранных дел Рашид Мередов, который возглавляет порядка десяти межправительственных комиссий, работающих с различными государствами и направлениями.
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Глава Туркмении отметил, что «в целях обеспечения соответствующих условий для деятельности руководителя отечественного внешнеполитического ведомства» он принял решение назначить сопредседателем межправительственных туркмено-российской и туркмено-японской структур с туркменской стороны заместителя председателя правительства Туркмении Сердара Бердымухамедова, освободив от вышеназванных должностей главу внешнеполитического ведомства республики.
Напомним, 11 февраля сын президента Туркмении Сердар Бердымухамедов был назначен на должность заместителя председателя кабинета министров, члена государственного совета безопасности и председателя Высшей контрольной палаты. До этого он занимал должность министра промышленности и строительного производства.
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