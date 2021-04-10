Москва, , 08:45 — REGNUM Уникальные документы о первых космонавтах СССР, открывших космическую эру в истории человечества, опубликовало Министерство обороны России. О специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса», приуроченном к 60-летию первого полёта человека в космос, 10 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ «12 апреля 1961 года в Советском Союзе был выведен на околоземную орбиту космический корабль «Восток-1» с первым человеком планеты Земля на борту. Его пилотировал гражданин СССР майор Юрий Гагарин. Так началась новая эпоха в освоении космического пространства — эпоха пилотируемых космических полётов, у истоков которой стояли наши соотечественники»

Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению.

В новом разделе на сайте Минобороны впервые были опубликованы уникальные фотографии и документы не только советских первопроходцев космоса — Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова, но и других участников грандиозной космической эпопеи Страны Советов. В их числе — руководитель подготовки первых космонавтов, участник спасения челюскинцев и боевой командир Николай Каманин, пилот дальнебомбардировочной авиации, лётчик-испытатель реактивной техники и инструктор первых лётчиков-космонавтов Марк Галлай и другие.

На сайте представлены самые разные документы, включая полётное задание на первый космический полёт, личные дела, зачётные книжки, фотографии подготовки к полётам, собственноручно написанные автобиографии и воспоминания. Среди первых космонавтов и участников космической программы было немало офицеров-фронтовиков, о славном боевом пути которых также говорится в опубликованных документах.

Как сообщало ИА REGNUM, три четверти жителей России (76%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob, считают, что наибольшие успехи отечественная космонавтика демонстрировала во времена Сергея Королёва и Юрия Гагарина.

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