Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

У «Рейнджерс» шайбами отличились Алекси Лафренье (27-я минута), Колин Блэквелл (31-я), К'Андре Миллер (52-я) и шведский нападающий Мика Зибанеджад (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Энди Грин (35-я).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет в матче две результативные передачи, его одноклубник — голкипер Александр Георгиев — смог отразить 31 из 32 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

Российские нападающие «Рейнджерс» Виталий Кравцов и Павел Бучневич не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс», проигравшие прошлый матч, 12 апреля снова сыграют с «Айлендерс» которые этим поражением прервали свою серию из четырёх побед подряд.