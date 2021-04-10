Москва, , 08:26 — REGNUM Российские власти обсуждают вопрос о ограничения авиаперелетов в Турцию на фоне роста уровня заражения коронавирусом в этой стране. Об этом пишет ряд российских СМИ со ссылкой на источники.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции по всей стране фиксируется рост уровня заражения SARS-CoV-2. Турецкие власти уже начали предпринимать меры для сдерживания распространения коронавируса.

В России руководство Росавиации, Министерства транспорта и Роспотребнадзора обсуждают возможность частичного закрытия авиасообщения с Турцией. В частности, речь может пойти об ограничении чартерных рейсов, а также части грузовых авиаперевозок.

Уточняется, что решение по авиасообщению с Турцией может быть принято 12 апреля.