Луганск, , 08:27 — REGNUM Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 10 апреля в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Украинская армия обстреляла четыре населенных пункта Республики: Калиновку, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.

В ходе обстрелов ВСУ применили гранатомёты АГС-17, СПГ-9, ГП-25, РПГ-7, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Информация о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях уточняется.

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Напомним, 9 апреля глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины готовы начать полномасштабную войну в Донбассе. Он также отметил, что эту информацию подтверждает также миссия ОБСЕ. По его словам, на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается наиболее острая за последние несколько лет ситуация.