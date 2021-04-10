Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Главную женскую роль в следующем фильме из серии «Индиана Джонс» исполнит британская актриса Фиби Уоллер-Бридж. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Съёмками пятого фильма о вымышлено археологе Индиане Джонсе занимается режиссёр Джеймс Мэнголд. В конце 2020 года стало известно, что Харрисон Форд вернётся к роли самого Индианы Джонса. Сейчас стала известна исполнительница главной женской роли — обладательница премий «BAFTA TV», «Эмми» и «Золотой глобус» Фиби Уоллер-Бридж.

Продюсером проекта является Стивен Спилберг, работавший в качестве режиссёра над предыдущими частями серии. Композитором нового фильма станет Джон Уильямс, являющийся автором музыки ко всем частям франшизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года стало известно, что после выхода пятого фильма про Индиану Джонса студия Disney может начать работу над серий фильмов про сына этого героя.

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