Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Российская сторона якобы должна демонстрировать большую открытость в связи с действиями в прилегающих к Украине регионах, заявил 9 апреля на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно», — объяснил он.

Кирби добавил, что в США расценивают действия России как «не способствующие стабильности», а отсутствие названной «транспарентности» якобы ещё больше усугубляет ситуацию.

Таким образом Пентагон по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию на российско-украинской границе, хотя конкретно называть действия российских военных он не стал.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что беспокойство в западных странах возникло после сообщений из Киева о том, что Россия якобы стягивает войска к границам. В Москве ответили, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам, а следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

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