Буффало, США, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась в пользу гостей со счетом 3:4.

В составе «Кэпиталз» голы забили Бренден Диллон (3-я минута), российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (12-я), Джастин Шульц (21-я, при игре 4×4) и чешский нападающий Якуб Врана (50-я).

У «Сэйбрз» забитыми шайбами отметились финский защитник Хенри Йокихарью (19-я), Кейси Миттельштадт (31-я) и Тейдж Томпсон (при игре 6×5).

Российские защитник и нападающий «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не отметились в матче результативными действиями. Их одноклубник — российский голкипер Илья Самсонов — не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», этой победой прервавший серию из двух подряд поражений, 12 апреля сыграет с командой «Бостон Брюинз». «Баффало» потерпел второе подряд поражение и 11 апреля встретится с клубом «Филадельфия Флайерз».