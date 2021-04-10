10 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Альянс Грузии с Западом исторически не имеет перспектив, его основы не столь прочны. Все еще может развернуться в обратную сторону. Многие эксперты и политики уже об этом думают, но пока не говорят открыто. Кризис в Грузии продолжается. «Грузинская мечта» не согласится провести досрочные выборы, потому что взамен может получить более опасные внутренние проблемы.

Станислав Тарасов, , 11:07 — REGNUM Запад утверждает, что в Грузии продолжается политический кризис, хотя классический кризис подразумевает невозможность власти принимать политические решения. В Тбилиси такой проблемы нет. А что есть? Грузинская оппозиция, проигравшая парламентские выборы в октябре 2020 года, заявила о фальсификации результатов выборов. С тех пор она бойкотирует работу парламента десятого созыва, требуя досрочных выборов вкупе с проведением судебной и избирательной реформ.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Тут много странностей и нюансов. Социологические замеры, проведенные в Грузии Международным республиканским институтом (IRI), показывают, что на досрочных выборах 35% респондентов проголосуют за правящую партию «Грузинская мечта». Из оппозиционных партий наибольшая поддержка у партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», она составляет 18%. У других партий рейтинг колеблется от 3% до 1%, хотя в сумме, согласно исследованию, поддержка оппозиции составляет 34%. Однако на прошлых выборах оппозиционным силам не удалось объединиться и выстроить единую стратегию действий. Если бы им удалось договориться, то наверняка было бы сформировано коалиционное правительство, в состав которого могли прорваться сторонники Саакашвили. Не получилось тогда, но может получиться сейчас в случае досрочных выборов. Вот почему «Грузинская мечта» выступает против такого сценария развития событий. Одновременно она пытается разорвать оппозицию путем привлечения на свою сторону некоторых ее представителей.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Но картина на оппозиционной политической арене принципиально пока не изменилась. Грузинский эксперт Арчил Гамзардия считает, что «у 30 оппозиционных партий нет перспектив единства», хотя они ведут как между собой, так и с правящей партией закулисный торг. Цель — не просто попасть в парламент, а получить достаточно голосов для формирования правительства. Вот почему загадочными выглядят усилия «высокой европейской дипломатии», выступающей в роли медиатора на переговорах между правящей «Грузинской мечтой» и ее противниками. Речь идет о миссии личного представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэлсона, который предпринял неудачную политическую попытку скрестить ужа с ежом, усадить противостоящие силы и структуры за стол переговоров. Не получилось. Теперь председатель Парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Конноли заявляет, что «политическая ситуация в Грузии вызывает глубокое беспокойство».

Более того, появилось письмо семи европарламентариев, в котором главная ответственность за сложившуюся ситуацию почему-то возлагается главным образом на грузинскую правящую партию и содержится угроза, что ЕС может отказать Тбилиси в выделении очередного транша финансовой помощи в размере около 60 миллионов евро. Из письма также следует, что «лидерам Грузии не стоит рассчитывать, что дело с Евросоюзом будет продолжаться по-прежнему». Конечно, депутаты — это еще не весь Брюссель, но посол ЕС в Грузии Карл Харцел заявляет о необходимости «со всей серьезностью отнестись к письму членов Европарламента». Теперь в партии Саакашвили утверждают, что из-за «Грузинской мечты» под вопросом оказались отношения Тбилиси с Евросоюзом. А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает в ответ, что правительство «больше не хочет тратить время… на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры» и «предпочитает заняться реальными проблемами».

Ираклий Гарибашвили ITU Pictures

Не молчат американцы, которые предупреждают Тбилиси о том, что могут лишить его ежегодной дотации размером 135 миллионов долларов, если «грузинские лидеры откажутся от достижения соглашения и проведения реформ для того, чтобы страна начала продвигаться вперед». То есть их цель — настоять на проведении досрочных парламентских выборов и попытаться провести на первом этапе в представительный орган сторонников Саакашвили, хотя члены его партии по итогам выборов в октябре 2020 года и так получили депутатские мандаты, и ничто не мешает им начать работу в парламенте. На состоявшихся в конце марта слушаниях в Сенате США по Грузии председатель сенатского подкомитета по сотрудничеству в Европе и вопросам региональной безопасности демократка Джин Шахин заявила, что «хаос и беспорядки в Грузии отвечают интересам единственного регионального игрока — России». По ее же словам, «сегодня ситуация в Грузии критическая, ее разрешение вернет страну к демократии, или в противном случае будут подорваны многолетние усилия».

Но Шахин не уточняет, в чем именно заключается «критичность ситуации в Грузии», указывая только на то, что «Грузинская мечта» не имеет «сильных механизмов для разрешения споров, механизмов, которые все участники демократического процесса сочтут справедливыми». Как считают многие эксперты, в таких суждениях много недоговоренностей и скрытых смыслов. Например, в Сенате заявляют, что правящая партия в Грузии «отдаляет страну от ее внешнеполитических целей, курса на Запад». В то же время заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент обозначил необоснованность звучащих в Тбилиси обвинений по поводу пророссийской направленности «Грузинской мечты», отметив, что «с приходом во власть этой партии в 2012 году Грузия не отступила от своих обязанностей и стремлений по направлению евроатлантической интеграции и продолжает следовать прозападному курсу».

Джин Шахин Securityconference.org

Проблема в другом. У США и ЕС срывается план по созданию единого грузино-украинского антироссийского фронта. Не случайно президент Грузии Саломе Зурабишвили именно сейчас выступила инициативой по взаимоотношениям Тбилиси с Киевом. По ее словам, в момент, когда «украинский народ продолжает бороться за независимость», необходимо вернуть на Украину посла, который был отозван год назад из-за постоянного вмешательства во внутренние дела Грузии бывшего президента Саакашвили. Так замыкается круг. Тина Бокучава, представляющая «Единое национальное движение», уточнила, что для возвращения Саакашвили на родину «США сделают все, чтобы демократический кризис, существующий в Грузии, был преодолен». Не случайно и то, что изменилась риторика НАТО по поводу вступления Грузии и Украины в альянс. Но, как пишет в этой связи германское издание Junge Welt, прежде чем решать конфликт в Донбассе военным путем, президенту Украины Владимиру Зеленскому «стоило бы обратить внимание на опыт Саакашвили, напавшего на Южную Осетию и Абхазию».

Ведь Запад и тогда заявлял о своей «непоколебимой поддержке» Тбилиси столь же пафосно, как он делает это сегодня в отношении Киева. Результат известен: Грузия стала еще дальше от альянса, чем до агрессии. История не повторяется с точностью до деталей, но, по всем признакам, «Грузинская мечта» желает быть подальше от этих событий, чтобы вновь не оказаться «в новой реальности». Сторонится этого и Турция, которую, как отмечает американское издание The National Interest, «Запад стремится включить в антироссийский фронт вместе с Украиной и Грузией как потенциальных членов НАТО, но Анкара не желает идти на риск опасной и непредсказуемой конфронтации с Россией». Сказывается влияние более широких тенденций. Турция испытывает горькие чувства по поводу того, что ее исключили из Европы, хотя еще недавно Грузия и Украина смотрели на Анкару как на важную силу в борьбе с Россией. Если же возвращаться к Тбилиси, то его альянс с Западом не будет иметь перспектив, его основы не столь прочны, все еще может развернуться в обратную сторону.

Многие эксперты и политики уже об этом думают, но пока не говорят открыто. Кризис в Грузии продолжается. «Грузинская мечта» вряд ли согласится провести досрочные выборы, потому что взамен может получить более сложные внутренние проблемы. На данном этапе выборы октября 2020 года имеют легитимацию Запада. Так зачем правящей партии нужен торг с оппозицией? Посмотрим, сможет ли «Грузинская мечта» в итоге отбиться от настойчивости Запада.