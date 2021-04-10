Париж, , 08:26 — REGNUM Футбольный клуб «Лилль» уверенно обыграл команду «Метц» в матче 32-го тура чемпионата французской Лиги 1. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и закончилась в пользу гостей со счетом 0:2.

Голы в составе победителей забили турецкий форвард «Лилля» Бурак Йылмаз (60-я) минута) и турецкий защитник Зеки Челик (89-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Лилля» стало 69 очков, клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Метца» 42 очка и десятое место.