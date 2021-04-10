Герат, Афганистан, , 08:09 — REGNUM В городе Герат, расположенном на северо-западе Афганистана, на газовом объекте произошло несколько мощных взрывов. Об этом 10 апреля сообщает телеканал TOLO news.

По данным телеканала, в результате взрывов, которые прогремели рано утром, на объекте вспыхнул пожар. По информации властей, пожарные подразделения в настоящее время ведут борьбу с огнём.

О возможных причинах произошедшего, жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее двух человек погибли в результате взрыва на востоке Афганистана.

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