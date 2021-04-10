Калгари, Канада, , 08:26 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу переиграла национальную команду Дании в матче заключительном, 13-м матче предварительного раунда чемпионата мира, проходящем в Калгари. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Команда России в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, обыграла датчан со счетом 7:4.

Отметим, это 11-я победа российской мужской сборной на мировом первенстве при двух поражениях. По итогам предварительного раунда турнира национальная команда России заняла второе место и напрямую вышла в полуфинал чемпионата. Первое место заняли сборная Швеции, которая обошла российских спортсменов по дополнительным показателям.