Любляна, , 08:04 — REGNUM Действие режима комендантского часа, введенного на территории Словении из-за распространения коронавируса, будет прекращено 12 апреля. Об этом заявил словенский министр здравоохранения Янез Поклюкар 9 апреля в ходе пресс-конференции.

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Решение приятно на фоне завершения в стране всеобщего карантина. Власти также намерены задействовать «цветовую» систему для ослабления ограничений в ряде регионов республики.

С 12 апреля по всей стране смогут открыться непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также музеи, библиотеки и курорты. Кроме того, в высших учебных заведениях разрешат проводить семинарские занятия, а у жителей Словении появится возможность проводить групповые тренировки на улице, но при условии собрания не более десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта словенские власти запретили гражданам республики выезд в государства из «красного» списка по эпидемиологической ситуации. Также был запрещен въезд в Словению для лиц, не имеющих справку об отрицательном тесте на коронавирус или свидетельства о вакцинации от COVID-19.

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