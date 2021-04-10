Сочи, Краснодарский край, , 08:03 — REGNUM Президентская платформа «Россия — страна возможностей» подписала 35 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими вузами и университетами. Соглашения заключены на всероссийском проектном семинаре «На одной волне с университетами», который проходит 9 и 10 апреля в Сочи.

Проектный семинар посвящен сотрудничеству с вузами в рамках проектов АНО «Россия — страна возможностей», повышению эффективности совместной работы платформы с российскими вузами, а также разработке и внедрению в университеты «Центров компетенций». В мероприятии принимают участие ректоры и представители 86 российских университетов, еще 89 подключились к мероприятию дистанционно.

«В проектном семинаре участвуют 175 вузов, и это немаловажно, потому что и у них, и у платформы «Россия — страна возможностей» общая цель — мы заинтересованы в том, чтобы наша студенческая аудитория, молодежь могла получить максимальную пользу от обучения и найти свое место в жизни. Сегодня мы подписали соглашения о партнерстве с 35 вузами России. Это — лишь первый шаг к тому, чтобы мы стали одной командой и работали еще более эффективно. Уверен, укрепление взаимодействия позволит создать целую экосистему, где самые активные студенты смогут находить поддержку, новые возможности и раскрывать весь свой потенциал», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии позволит добиться сразу нескольких целей. Во-первых, выстроить единообразный подход к организации личностной и профессиональной диагностики участников конкурсов и проектов АНО «Россия — страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых, обеспечить поддержку карьерного сопровождения участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить развитие практико-ориентированного образования, направленного на формирование деловых компетенций у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию единой точки входа проектов АНО «Россия — страна возможностей» в российских университетах.

«Берем элементарную вещь — резюме соискателя места работы. Образование в этом резюме занимает, как правило, две строчки: наименование вуза, специальность и все. Далее идут навыки, где соискатель подробно описывает свои компетенции, и работодатель, получив набор этих резюме, не понимает, насколько это соответствует действительности. Получается, что сейчас с помощью президентской платформы «Россия — страна возможностей» мы создаем систему верификации этих навыков и компетенций, т. е. не просто человек написал о себе, что он умеет делать это и это, а у него есть подтверждение, что он прошел обучение и действительно имеет навыки, которые он описывает. Это для работодателя очень важно. Я думаю, что это революционная идея, которая будет востребована и рынками, и вузами, и нами», — отметил заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

Также соглашения помогут выстраивать траектории развития молодых россиян еще со школьной скамьи и до выхода на рынок труда. И, наконец, создать и укрепить социальные лифты для талантливых и перспективных участников конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Полный список вузов представлен в таблице (см. ниже).

«В «Сириус» приезжают дети и студенты, у каждого из которых есть мотивация, сила и воля, чтобы здесь обучаться. Вдохновляющая среда, которую мы все вместе создаем, и задачи, которые мы здесь анонсируем, принципиально важны, для того чтобы мы воспитали инженера, руководителя технологического проекта, педагога, который сделает все возможное, чтобы результаты его исследований были применены и благодаря этому менялось качество жизни. Это очень сильная мотивация, чтобы двигаться дальше. Те инструменты, которые мы обсуждаем сегодня на форуме, помогут ребятам реализовать себя, создавать коллективы, которые будут решать важные, актуальные проблемы субъектов Российской Федерации», — прокомментировала руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.