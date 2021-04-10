Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Решение военного атташе США Бриттани Стюарт использовать шеврон украинской армии на своей форме во время поездки в Донбасс назвали беспрецедентным и неуместным в рядах бывших американских военнослужащих.

Так, бывший офицер военной разведки США Филип Джиральди заявил, что своим действием американский атташе сделала «политическое заявление, демонстрирующее солидарность с украинской обороной против «российской угрозы».

«Это совершенно неуместно, и я удивлен, что это терпят. «Форма» означает форму, и я никогда не слышал, чтобы военнослужащий позволял себе вольность с тем, что он с ней носит», — цитирует РИА Новости собеседника.

Другой представитель американского военного сообщества — полковник армии США в отставке Даг Макгрегор, бывший советником в Пентагоне — заявил, что действия Стюарт фактически не имели прецедента в истории армии США. Подобные действия, по его словам, должны хотя бы одобряться в Пентагоне или министерстве армии США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 апреля зону проведения украинской карательной операции против Донбасса посетила делегация США. Бриттани Стюарт во время этого визита прикрепила на свою форму шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись «Украина либо смерть».

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