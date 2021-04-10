Пекин, , 08:00 — REGNUM Спутник для исследования космического пространства серии Shiyan-6 успешно запущен с космодрома «Тайюань» на севере Китая 9 апреля. Об этом сообщает газета China Daily.

Запуск производился посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-4Б» (Long March-4B). Сообщается, что спутник был успешно выведен на целевую орбиту.

Этот спутник стал третьим аппаратом серии Shiyan-6. Подробная информация о предназначении этих спутников не разглашается. В Китайском национальном космическом управлении отмечают только, что спутники этой серии используются для «исследований космической среды и проведения соответствующих экспериментов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство провинции Чжэцзян представило планы по строительству нового китайского космодрома в уезде Сяншань города Нинбо.

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