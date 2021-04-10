Москва, , 07:55 — REGNUM Роскомнадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о сбоях у операторов связи, которые проявились из-за его технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования постоянно взаимодействуют с операторами и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры

«В материале газеты «Коммерсантъ» изложена непроверенная изданием информация, которая не соответствует действительности. Оборудование ТСПУ работает без сбоев и не оказывает влияние на работу сетей операторов связи. Дежурные службы Центра мониторинга и управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) активно взаимодействуют с операторами связи в круглосуточном режиме и проводят анализ всех возможных неполадок их инфраструктуры. За все время функционирования ТСПУ замечаний от операторов связи не поступало», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в апреле Центр мониторинга и управления сетями связи общего пользования зафиксировал потерю связи с ТСПУ на двух узлах связи оператора «Обит» в Санкт-Петербурге.

«Сотрудники технической поддержки связались с представителями оператора, где им подтвердили факт аварии на узле связи, но отказали в предоставлении детализированной технической информации (лог-файлов), необходимых для выявления причин неполадок, — говорится в сообщении, — Оператор «Обит», пытаясь решить возникшие в его сети проблемы со связью, самостоятельно, без предупреждения ЦМУ ССОП, выключил оборудование ТСПУ, что не решило проблему».

В ведомстве отметили, что ТСПУ были включены через три часа, и работа устройств возобновилась в штатном режиме. Анализ лог-файлов ТСПУ также не выявил неполадок в работе оборудования перед аварией.