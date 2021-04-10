Энгельс, Саратовская область, , 07:55 — REGNUM В Энгельсском соединении дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Саратовской области, началась контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ВКС на сайте минобороны РФ.

«Военнослужащие приступили к сдаче зачётов по различным видам подготовки, включая техническую, тактическую и специальную подготовку. Лётный и инженерно-технический состав отработает полётные задания, подготовку авиационной техники к вылету в установленные временные нормативы», — говорится в сообщении.

Целью проводимых мероприятий, в которых задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и различная наземная техника, является определение реального уровня подготовленности экипажей и обслуживающего персонала к выполнению учебно-боевыех задач в любых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательный облик стелс-бомбардировщика — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — утвердило российское Министерство обороны. В приоритете — снижение заметности самолёта и дальнобойное вооружение.

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