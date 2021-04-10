Москва, , 07:49 — REGNUM Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий пройдет с 9 по 24 апреля 2021 года. Пользователи всех возрастов смогут узнать свой уровень цифровой грамотности онлайн.

«Цифровой диктант 2021», организаторами которого являются РАЭК, Microsoft и ОНФ, пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате. Акция проводится уже третий год, и в этот раз ее поддержали Университет 20.35 и «Кадры для цифровой экономики». Инициатива является самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф пользователи всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения.

«В 2020 году количество участников акции увеличилось в 8 раз. Надеемся, в этом году ещё больше граждан пройдёт тестирование и узнает свои зоны роста в цифровой грамотности, ведь, как мы видим, даже у самых опытных пользователей возникают сомнения при тестировании. Технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать» и постоянно пополняющаяся «Карта цифровых возможностей» помогут освежить эти знания», — рассказал журналистам руководительпроекта «Цифровой диктант» Сергей Гребенников,.

«Часто, сталкиваясь с мошенничеством, обманом или буллингом в сети, теряются даже «цифровые профи». Поэтому, проводя Цифровой диктант, мы стремимся предоставлять как можно больше практической информации и рекомендаций для защиты от онлайн-рисков и повышения общего уровня цифровой культуры. Вне зависимости от возраста или уровня пользования технологиями, каждый участник сможет узнать для себя что-то новое и полезное», — отметила менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России Эльза Ганеева.

«На сегодняшний день «Цифровой диктант» является не только самым масштабным инструментом проверки цифровой грамотности граждан, но и повышения цифровой культуры, укрепления знаний и навыков, которые необходимы людям для комфортной жизни. Касается это не только решения многочисленных бытовых нужд, к примеру, покупки различных товаров в онлайн, но и образования, занятости, получения государственных или муниципальных услуг», — считает Алексей Комиссаров, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», — «В настоящее время мультиплатформа «Цифрового диктанта» позволяет каждому пользователю найти на «Карте цифровых возможностей», созданной в 2020 году по инициативе ОНФ, курсы повышения цифровой грамотности, которые помогут прокачать свои знания по различным направлениям. Более 20 регионов уже представили информацию о действующих программах. Все они доступны для населения регионов и каждый, после тестирования и диагностики своих компетенций, сможет найти на сайте те курсы, которые помогут подтянуть знания в наиболее проблемных вопросах».

«ОНФ активно использует цифровые технологии — и для помощи конкретным людям, и для мониторингов. Там, где невозможно пройти ногами или же просто нет такой необходимости, эксперты фронта обращаются к большим данным. Сейчас ОНФ разрабатывает сервис, который поможет выявлять мошеннические схемы в киберпространстве. «Цифровой диктант» является эффективным инструментом измерения цифровой грамотности. Он помогает нам увидеть, как меняется цифровой профиль наших граждан, в каком направлении необходимо двигаться. Хочется поблагодарить регионы, которые откликнулись и поддержали «Цифровой диктант». В этом году во всех 85 регионах без исключения ведется широкомасштабная работа по информированию граждан о возможностях пройти тестирование и поработать над своими цифровыми навыками. Касается это и совсем юных участников, начиная с 7 лет, а также всех целевых аудиторий проекта — молодежи, граждан зрелого и пожилого возраста. И если в прошлом году из-за пандемии многие мероприятия пришлось сократить до минимума, то в этом в 13 регионах, где часть ограничений сняты, начиная с сегодняшнего дня, со дня старта диктанта, организованы и действуют оффлайн-площадки, где люди могут пройти тестирование в рамках акции», — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.