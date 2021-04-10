Киев, , 07:45 — REGNUM Украина столкнется с сильнейшим социально-политическим кризисом на фоне обнищания ее населения. Об этом 9 апреля заявил в эфире телеканала «Первый независимый» бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.

По его словам, в ближайшее время в стране резко ускорится социальное расслоение.

«Нас ждет социальное расслоение дальнейшее. У нас 90% населения, как мы скоро увидим, будет за чертой бедности, и у нас будет 10% достаточно богатых людей. Но такие общества неустойчивы. Нас ждет серьезный социально-политический кризис», — сказал экс-чиновник, который руководил ведомством с 1997 по 1998 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Виктор Суслов написал в статье для издания «Главред» о том, что Украина с громадным дефицитом бюджета движется к дефолту.

26 марта бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что тяжелая демографическая ситуация на Украине и отток ее населения за рубеж могут лишить страну 20 млн человек.

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