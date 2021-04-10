Москва, , 07:44 — REGNUM Наибольшие успехи отечественная космонавтика демонстрировала во времена Сергея Королёва и Юрия Гагарина, считают три четверти жителей России (76%), принявших участие в опросе сервиса SuperJob, специализирующегося на поиске работы.

По их мнению, в конце 1950-х — начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли. В этот период был запущен первый искусственный спутник Земли, и первый человек полетел в космос.

18% из числа опрошенных полагают, что «золотой век» российской космонавтики приходится на времена орбитальной станции «Мир». Она функционировала с 1986 года по 2001 год. 15% считают, что лидерские позиции в сфере освоения космоса России принадлежат сегодня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в преддверии 60-летия легендарного полёта Юрия Гагарина, 11 апреля в 10:00 по московскому времени, состоится первый Всероссийский космический диктант. Главной площадкой диктанта станет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

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