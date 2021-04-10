Электросталь, Московская область, , 07:43 — REGNUM Открытое горение мебельного склада в Электростали Московской области ликвидировано, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

Сообщается, что к 06:26 открытый огонь был ликвидирован. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Отмечается, что у здания обрушилась кровля на площади 2,5 тыс. квадратных метров, а также стены на площади 800 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 апреля пожар произошел на мебельном складе в подмосковной Электростали. Сначала площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, однако затем огонь распространился на площадь 3600 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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