Москва, 10 апреля 2021, 07:42 — REGNUM Девять молодых разработчиков стали победителями грантового конкурса «УМНИК — Кружковое движение» Фонда содействия инновациям. Они получат гранты в размере 500 000 рублей на разработку образовательных технологий для технологических кружков.
В числе победителей — сразу трое представителей Московского авиационного института. Кирилл Лахминов займется разработкой образовательного комплекса для обучения прикладным нейротехнологиям. Иван Рудой создаст учебный комплект орбитальной системы мониторинга космического мусора. Клим Предеин выиграл грант на разработку технологии беспроводной передачи данных между модулями космического аппарата.
Еще один грант на космическую тематику получит Михаил Шалашов из Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) — он разработает программно-методический комплекс для проектирования космического аппарата класса CubeSat.
Три проекта-победителя посвящены разработке технологических решений для кружковой проектной работы в области агробиотехнологий. Павел Соглаев (Обнинский институт атомной энергетики — филиал НИЯУ «МИФИ») займется созданием интерактивного конструктора для обучения ведению сельского хозяйства. Алена Евдокимова из Елецкого госуниверситета им. И.А. Бунина (Липецкая область) разработает «умную теплицу», способную поддерживать необходимые условия для развития растений. Родион Гончаров (Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова) выиграл грант на разработку технологии выращивания сельско‑ и лесохозяйственных культур в автоматизированных персональных фермах.
Еще два проекта направлены на развитие мелкосерийного производства в технологических кружках. Павел Шмелев из Московского политехнического университета разработает устройство для упрочнения деталей, напечатанных на FDM 3D-принтере. Илья Семочкин (Иркутский государственный университет) создаст систему с открытым исходным кодом для объединения различных инструментов цифрового производства.
Совместный грантовый конкурс Фонда содействия инновациям и Кружкового движения НТИ прошел в третий раз. Победители прошлого конкурса занимаются разработкой ПО для моделирования химической лаборатории в виртуальной реальности, смарт-часов для обучения школьников программированию и микроэлектронике и др.