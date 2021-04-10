Москва, , 07:42 — REGNUM Девять молодых разработчиков стали победителями грантового конкурса «УМНИК — Кружковое движение» Фонда содействия инновациям. Они получат гранты в размере 500 000 рублей на разработку образовательных технологий для технологических кружков.

«По поручению Президента России ведется работа по созданию сети технологических кружков по модели Кружкового движения НТИ, что позволит включить в эту работу как можно больше технологически ориентированных школьников. В кружках НТИ — новых и уже существующих — будут использоваться образовательные решения, которые создают победители конкурса «УМНИК», но мы рассчитываем, что эти технологии распространятся гораздо шире — по всей сети дополнительного технологического образования, — подчеркнул президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, — Особенно вдохновляет то, что среди победителей мы видим молодых разработчиков, которые начинали свой путь еще школьниками в Олимпиаде Кружкового движения НТИ, на проектных школах «Практики будущего», а теперь сами создают образовательные продукты для кружковцев».

В числе победителей — сразу трое представителей Московского авиационного института. Кирилл Лахминов займется разработкой образовательного комплекса для обучения прикладным нейротехнологиям. Иван Рудой создаст учебный комплект орбитальной системы мониторинга космического мусора. Клим Предеин выиграл грант на разработку технологии беспроводной передачи данных между модулями космического аппарата.

Еще один грант на космическую тематику получит Михаил Шалашов из Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) — он разработает программно-методический комплекс для проектирования космического аппарата класса CubeSat.

Три проекта-победителя посвящены разработке технологических решений для кружковой проектной работы в области агробиотехнологий. Павел Соглаев (Обнинский институт атомной энергетики — филиал НИЯУ «МИФИ») займется созданием интерактивного конструктора для обучения ведению сельского хозяйства. Алена Евдокимова из Елецкого госуниверситета им. И.А. Бунина (Липецкая область) разработает «умную теплицу», способную поддерживать необходимые условия для развития растений. Родион Гончаров (Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова) выиграл грант на разработку технологии выращивания сельско‑ и лесохозяйственных культур в автоматизированных персональных фермах.

Еще два проекта направлены на развитие мелкосерийного производства в технологических кружках. Павел Шмелев из Московского политехнического университета разработает устройство для упрочнения деталей, напечатанных на FDM 3D-принтере. Илья Семочкин (Иркутский государственный университет) создаст систему с открытым исходным кодом для объединения различных инструментов цифрового производства.

Совместный грантовый конкурс Фонда содействия инновациям и Кружкового движения НТИ прошел в третий раз. Победители прошлого конкурса занимаются разработкой ПО для моделирования химической лаборатории в виртуальной реальности, смарт-часов для обучения школьников программированию и микроэлектронике и др.