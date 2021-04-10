Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Премьера фильма «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick) с Томом Крузом в главной роли перенесена со 2 июля на 19 ноября 2021 года. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

Первоначально планировалось, что фильм выйдет в прокат в июне 2020 года, однако дата премьеры неоднократно переносилась. Причина очередного переноса даты начала проката не указывается.

Оригинальный фильм «Лучший стрелок» вышел в 1986 году. Фильм был удостоен премии «Оскар» за «Лучшую песню», а также номинирован на эту премию ещё в трёх категориях.

Режиссёром продолжения «Лучшего стрелка» стал Джозеф Косински. Главные роли исполнили актёры Том Круз, Майлз Теллер, Вэл Килмер, Дженнифер Коннели и Джонатан Хэмм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма «Лучший стрелок 2».