Пекин, , 07:37 — REGNUM Главное государственное управление Китайской Народной Республики по контролю и регулированию рынка оштрафовала компанию Alibaba миллиардера Джека Ма на 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте китайского регулятора.

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba началось в 2020 году. Тогда же стали появляться сообщения о том, что у властей Китая есть претензии к миллиардеру Джеку Ма. Дело в том, что его бизнес долгое время развивался фактически в обход существующих в Китае правил финансового регулирования. Также Ма начал позволять себе критику правительственных чиновников, в частности, на финансовом форуме в Шанхае в 2020 году.

В итоге антимонопольное расследование пооказало, что конечно же Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». Было решено оштрафовать компанию на 4% от суммы внутрикитайских продаж Alibaba за 2019 год. Общая сумма продаж за этот год составил 455,712 млрд юаней, таким образом, Alibaba оштрафовали на 18, 22 млрд юаней.

В компании уже поспешили заявить, что полностью согласны с этим наказанием и оперативно выплатят штраф.

«Мы искренне принимаем его и полностью подчиняемся. Мы усилим ведение бизнеса в соответствии с законом и будем лучше выполнять свои социальные обязательства», — заявили в Alibaba.