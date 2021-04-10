Киев, , 07:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении 27 физических лиц, в числе которых бывший президент Украины Виктор Янукович, а также экс-премьер-министр страны Николай Азаров, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Соответствующий указ был опубликован 9 апреля на сайте главы государства.

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В соответствии с данным указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования, а контролировать его исполнение будет глава СНБО Украины Алексей Данилов.

В числе лиц, в отношении которых вводятся санкции также значатся бывший министр обороны Павел Лебедев, бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, бывший генеральный прокурор страны Виктор Пшонка, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, депутат Госдумы Константин Затулин, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, а также глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Санкции в отношении указанных лиц будут действовать бессрочно.

Также ограничения вводятся и в отношении юридических лиц. Речь идет о российской компании «ИСС-Софт», а также о двух компаниях, зарегистрированные в Гонконге, — Endless Moonlight, Trading Field. Санкции в отношении указанных юридических лиц вводятся сроком на три года.

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Отметим, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что не боится введенных против него санкций.

Напомним, 9 апреля городской суд Херсона наложил арест на судно «Романс 1» («Romance 1»), которое якобы принадлежит депутату украинского парламента, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

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