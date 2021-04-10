Берлин, , 07:31 — REGNUM Общее количество выявленных случаев тромбоза мозговых вен в Германии, предположительно связанного с вакциной от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, достигло 42. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе фармацевтического регулятора ФРГ (PEI).

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В заявлении ведомства говорится, что большинство пациентов составляют женщины в возрасте от 20 до 63 лет. У 23 человек тромбоз сочетался со снижением количества тромбоцитов в крови. Восемь пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля агентство Yonhap News со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что в Южной Корее после вакцинации от COVD-19 умерли не менее 42 человек.

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