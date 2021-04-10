Абакан, , 07:31 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 18 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 986. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (пять человек), Черногорске и Боградском районе (по четыре), в Усть-Абаканском районе два). В Орджоникидзевском, Бейском и Ширинском районах выявили по одному инфицированному.

В стационарах проходит лечение 81 (-7) пациент с COVID-19. Из них в реанимации находятся 25 (-1) пациент в тяжёлом состоянии, в том числе семеро — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 122 (+15) человек.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 10 человек. С начала эпидемии — 21 268 человек, что составляет 96,7% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасию поступила очередная партия вакцины от COVID-19 — 2100 доз.

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