Москва, , 07:24 — REGNUM Высокоскоростной интернет будет проведён во все российские школы до конца 2021 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на профильном совещании в правительстве.

«До конца 2021 года будут обеспечены интернетом оставшиеся 10 тысяч 733 школы», — сказал он.

Чернышенко добавил, что работа в этом направлении будет завершена в сроки, предусмотренные национальной программой «Цифровая экономика».

Кроме того, к 2024 году в правительстве РФ планируют оснастить IT-инфраструктурой все российские школы. «Всего планируется оснастить 39 319 школ в 84 субъектах», — сказал вице-премьер.

Ранее на совещании по выполнению президентских поручений президент России Владимир Путин заявил, что правительству России следует проверить доступность интернета для школ, поскольку многие из них «платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России».

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