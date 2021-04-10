Москва, , 07:19 — REGNUM Продажи подержанных легковых автомобилей в России в марте 2021 года выросли на 10,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, всего в марте на вторичном рынке в России было продано 476 тыс. подержанных автомобилей. Отмечается, что положительная динамика продаж была зафиксирована впервые с начала года. В январе и феврале продажи подержанных автомобилей были ниже показателей за аналогичные месяцы 2020 года на 0,3% и 1% соответственно.

Самой популярной маркой на вторичном рынке в России по итогам марта осталась отечественная LADA (жители России приобрели 111,5 тыс. автомобилей этой марки). В тройку лидеров также вошли два японских бренда: Toyota (53,8 тыс.) и Nissan (26,9 тыс.). Замкнули пятёрку самых популярных марок среди подержанных автомобилей южнокорейские бренды Hyundai (26,6 тыс.) и KIA (25,9 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2021 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России составила 688 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросла средняя цена подержанных авто