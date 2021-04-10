Пекин, , 07:24 — REGNUM Китайская компания Alibaba, оштрафованная национальным регулятором на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, признаёт обоснованность этого решения властей КНР. Об этом говорится в распространённом 10 апреля заявлении интернет-гиганта.

«Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаём данное решение, мы будем его твёрдо придерживаться», — говорится в тексте заявления.

В документе подчёркивается, что Alibaba намерена «более ответственно нести ответственность перед обществом» и примет меры для «более законной коммерческой деятельности» и оптимизации системы в рамках правовых норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Alibaba оказалась оштрафована национальным регулятором на 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Проведённое расследование подтвердило проведение крупнейшим игроком на китайском рынке электронной коммерции политики, лишающей пользователя услуг «права выбора».

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