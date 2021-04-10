Веллингтон, , 07:14 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили десять носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По его данным, все инфицированные прибыли на территорию страны из-за границы. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в спецучреждении города Окленда. Случаев локального распространения заболевания на новозеландской территории 9 апреля не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 105 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2215 носителей SARS-CoV-2.