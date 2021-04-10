Москва, , 07:10 — REGNUM Ценой русофобии и синофобии являются объявленные властями США планы включить дополнительные $715 млрд в бюджет Пентагона. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Белый дом пытается допустить такие расходы при громадном американском госдолге, размер которого превысил уже $26,9 трлн.

«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 выросшем до 26,9 триллионов долларов», — написала представитель МИД РФ.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225832853757712

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта портал Defense News со ссылкой на доклад Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) распространил информацию о том, что американские военные попросили выделить им дополнительно $27 млрд для «сдерживания КНР» в период с 2022 по 2027 год.

9 апреля американская администрация объявила о том, что запросила у Конгресса на оборонные нужды в 2022 финансовом году $715 для «противодействия Китаю и России».

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