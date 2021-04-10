Бишкек, , 07:04 — REGNUM День тишины в Киргизии наступил 10 апреля, ровно за сутки до начала проведения референдума о внесении поправок в конституцию и выборов в местные органы власти. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

В этот день кандидатам и политическим силам, а также их сторонникам запрещены все виды агитации. Кроме того, запрещаются публикации в СМИ, интернете и сюжеты на телевидении, а также встречи с избирателями.

«На размещенную ранее на территории страны печатную продукцию данное ограничение не распространяется», — сообщили в ЦИК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всенародное голосование в Киргизии выносятся поправки, предусматривающие усиление полномочий президента. Так, члены конституционного совещания республики предложили возложить обязанности премьер-министра на главу президентской администрации. Кроме того, в Киргизии хотят сократить число депутатов парламента.

Голосование на референдуме признают состоявшимся, если 11 апреля проголосуют 30% внесенных в списки избирателей граждан Киргизии.

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