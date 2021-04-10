Вашингтон, , 06:58 — REGNUM В США не вывили связи случаев образования тромбов с вакцинацией от коронавируса препаратом американской компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом со ссылкой на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) 9 апреля сообщает газета The New York Times.

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Ранее сообщалось, что у некоторых пациентов, привившихся от коронавируса вакциной компании Janssen, являющейся подразделением J&J, могли возникнуть тромбоэмболические осложнения. Из четырёх зарегистрированных случаев один был зафиксирован во время клинических испытаний, а три — в ходе вакцинации данным препаратом в США. Отмечается, что в результате одного из них пациент скончался. Эту ситуацию в настоящее время изучает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

«К настоящему моменту мы не обнаружили в этих случаях прямой связи с вакцинацией и продолжаем собственные изыскания», — говорится в заявлении представителя FDA.

Как сообщало ИА REGNUM, центры вакцинации населения Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили использование препарата Johnson & Johnson после появления побочных эффектов.

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