Киев, , 06:50 — REGNUM Газотранспортная система Украины лишилась значительного объёма транзита после запуска «Турецкого потока», и сократит его до минимума после перехода стран Юго-Восточной Европы к схеме поставок из реверсных газопроводов-интерконнекторов, соединённых с «Турецким потоком». Об этом написал украинский эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в статье для издания «Главред».

По его мнению, происходящее с транзитом газа по Украине — это исключительно вина «Нафтогаза», поскольку там выполняют политические задачи по «Северному потоку — 2» но никак не повлияли на реализацию проекта «Турецкий поток».

Уже в ближайшем будущем, отметил Корольчук, ГТС Украины рискует стать резервной системой, поэтому её загрузка составит максимум 20 млрд кубометров газа вместо проектных 145 млрд.

«А для нас это означает, что мы почти ничего не сможем заработать, поскольку в таком режиме большая часть средств будет идти на обслуживание сетей», — заключил эксперт.

Единственным выходом из ситуации, по его мнению, может стать увеличение потребления газа в Евросоюзе с примерно 450 до 500 млрд кубометров, однако ввиду диверсификации поставок такое развитие событий вряд ли возможно.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко сообщал, что после достройки газопровода «Северный поток — 2» суммарные финансовые потери Украины составят $1,5 млрд ежегодно.

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